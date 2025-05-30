Китай отказывается от доллара

Банки в Китае изменили валютную структуру своих кредитов для стран, развивающихся стран. Это привело к тому, что доля доллара США в таких операциях снизилась, тогда как юаня – выросла, пишет 24 Канал со ссылкой на Федеральную резервную систему США (ФРС).

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В последние несколько лет в мире все чаще стали говорить о роли доллара на мировой арене. Однако большинство статистических показателей все еще подтверждают доминирование доллара в мире.

В то же время зафиксировали тип операций, где доллар начали использовать реже. Речь идет о трансграничных банковских кредитованиях развивающихся рынков,. В частности, на начало 2024 года доля долларов в таких операциях сократилось почти на 10% в течение двух лет.

Однако в 2023 году, когда центробанки, которые выпускают другие резервные валюты, например евро, иену, британский фунт, швейцарский франк, повысили ключевые ставки по ФРС, международное кредитование в долларах в мире в целом восстановилось. За исключением развивающихся стран Азии,, где с 2022 года по второй квартал 2023 года доля кредитов в долларах упала на 16%.

Интересно, что доля доллара в китайских трансграничных кредитах постепенно уменьшалась и до 2022 года. За последние годы изменилась валютная структура китайских кредитов. Интересно, что суммарный размер кредитов, которые выдает Китай не изменился. На фоне этого выросла доля юаней. С 2021 года этот показатель вырос вдвое – до 40%.

Стоит добавить, что за последние 10 лет Китай превратился в крупнейшего международного кредитора для развивающихся стран, Для понимания, Китай выдает больше кредитов с 2016 года чем Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и 22 страны Парижского клуба кредиторов. Напомним, что Китай в целом входит в тройку крупнейших кредиторов в мире.

Напомним, что в 2025 году Япония впервые за 34 года потеряла статус крупнейшего кредитора в мире, уступив Германии. Китай занимает третье место в рейтинге.