Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 30 мая, эталонные бренды нефти падают в цене. Кроме того, сорт нефти, вероятнее всего, завершат неделю со спадом, что будет вторую неделю подряд, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На динамику на рынке нефти влияет решение суда в США о блокировании тарифов Трампа. Однако администрация Трампа до сих пор их не отменила, что спровоцировало новую волну неопределенности. При этом на цены на нефть продолжает давить потенциальное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти. Напомним, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упали на 31 цент или на 0,48%. Сорт нефти торгуется на уровне 63,84 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 31 цент или на 0,51%. Американская нефть сейчас стоит 60,63 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: