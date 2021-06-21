Легендарный генеральный директор GE Джек Уэлч написал пять бестселлеров о лидерстве и стал образцом для целого поколения руководителей. Однако, в 2017 году компания уволила 333 тысячи работников, а стоимость ценных бумаг на бирже стремительно пошла вниз. Через год корпорация была исключена из промышленного индекса Доу-Джонса после более чем столетнего пребывания в индексе.

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Крах GE

Миллиардер и предприниматель Билл Гейтс выделил несколько причин, которые могли привести к краху могущественной корпорации. Прежде всего он отметил, что одна из самых сильных сторон GE на самом деле была и одной из ее слабых сторон. В течение многих лет инвесторы вкладывали средства в акции GE, так как руководство компании всегда "составляло свои цифры". То есть акции корпорации приносили такую прибыль, который прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Гейтс считает, что культура "создание цифр" создала "театр успеха" и "погоню за заработками". Мол, проблемы скрывали для сохранения производительности. Из-за этого мелкие проблемы становились большими еще до их обнаружения. Например, GE иногда искусственно увеличивала ежеквартальную прибыль.

General Electric Это американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, производит также осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания является одним из крупнейших публичных компаний мира.

Второй причиной падения GE Гейтс назвал неспособность руководства компании эффективно управлять набором совершенно разных предприятий. В этот перечень входили:

кинопроизводство,

страхования,

пластмассы

атомные электростанции

История взлета и падения General Electric: смотреть видео

Миллиардер отметил, что общие специалисты часто не понимали особенностей отраслей, которыми им приходилось управлять, поэтому не могли ориентироваться в тенденциях. Например, генеральный директор Джефф Иммельт не имел надлежащего опыта для работы с огромным банковским подразделением GE Capital. Это было распространенное явление в компании. В результате топ-менеджеры часто просто не понимали, что происходит. Единственные люди, которые видели реальную картину и могли разобраться в цифрах были в финансах, однако они не имели стимулов для того, чтобы приносить плохие новости руководству. По данным Yahoo! Finance , сейчас рыночная капитализация компании составляет 112 миллиардов долларов. Активы GE торгуются на бирже на уровне 12,78 доллара за акцию.

Стоимость акций GE за последние 5 лет / Инфографика Yahoo! Finance