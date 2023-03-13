Последние изменения на рынке

На понедельник, 13 марта 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,46% к 104,08, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,68 – 104,39.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Новую неделю доллар начал с обесценения, поскольку американские власти решили вмешаться в ситуацию с крахом банка Silicon Valley Bank для того, чтобы смягчить последствия. Кроме того, инвесторы ожидали, что Федеральный резерв выберет менее агрессивную монетарную политику. CNBC.

Валютный рынок все еще переваривает все новости, связанные с крахом Silicon Valley Bank,

– заявил валютный стратег Commonwealth Bank Of Australia

Любопытно, что глава американского центрального банка Джером Павелл заявил о дальнейшем поднятие базовой ставки и возвращение к более агрессивным шагам для утоления инфляции.