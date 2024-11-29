Коррупция в Украине

Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский рассказал о факторе, который помог передовым странам стать богатыми и развитыми. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Page. Он упомянул об инклюзивных институтах.

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Инклюзивные экономические институты – это система, позволяющая и поощряющая участие широких масс в экономической деятельности. Кроме того, эта система помогает лучше использовать таланты и навыки людей. В то же время Дубровский добавил, что большинство человечества продолжает жить в системе координат с ограниченным доступом, которая существует и держится на экстрактивных институтах, с помощью которых элита обогащается за счет всех остальных.

Бизнес и коррупция

По словам эксперта, тоже существует фактор бизнеса. Мол, часть бизнеса использует коррупционные социальные сети для получения определенных привилегий. Владимир Дубровский подметил, что речь идет не только о пяти самых богатых олигархах в стране. Это касается и условного кума сельского головы, единственного открывшего в селе магазина, получающего сверхприбыль и не позволяющего никому другому выйти на этот рынок.

Любопытно! В сети обнародовали новый рейтинг самых богатых людей Украины. Лидером остается Ринат Ахметов. Он не потерял этот статус даже несмотря на финансовый ущерб.

Дубровский добавил, что бизнесы в этом контексте делятся на три категории:

Мелкий бизнес, который меньше сталкивается с коррупцией из-за упрощенной системы налогообложения;

Предприниматели, которые не удовлетворены ситуацией с коррупцией в стране, однако принимают правила игры;

Бизнесы, которые благодаря коррупции имеют конкурентные преимущества на рынке. То есть, они являются бенефициарами коррупционной системы.

Как избавиться от коррупции в Украине

Старший экономист CASE считает, что следует создавать безличные институты. Речь идет об институтах, которые будут работать по прозрачным и равным правилам игры. Мол, чиновников нужно максимально лишить возможности принимать решения по своему усмотрению. Он добавил, что это нужно и для того, чтобы коррупционных возможностей в будущем было меньше.

Владимир Дубровский напомнил, если 11 лет назад почти все так называемые "хлебные" должности занимали "свои люди". Мол, тогда коррупция была аксиомой. По его словам, сейчас многие государственные компании приносят прибыль, наблюдательные советы начали работать и частично борются с хищением.

Экономист добавил, что существуют вещи, которые не удастся решить обычным контролем. В частности, он упомянул о низких зарплатах во власти. Дубровский подчеркнул, что депутат – это высококвалифицированная и тяжелая работа. Соответственно, специалист такого уровня стоит дорого на рынке труда. По мнению эксперта, специалист такого уровня должен зарабатывать как минимум 10 тысяч долларов в месяц.

Дубровский заявил, что методами борьбы с коррупцией является приватизация и конкуренция. Он объяснил, что коррупция – это монополия, дискреция и отсутствие подотчетности. Экономист подметил, что против приватизации выступают мощные интересы, связанные с существующей системой. К тому же существует предубеждения среди украинцев, которые опасаются частных владельцев. Парадоксально бизнесу доверяют больше, чем государству.