Корупція в Україні

Старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський розповів про фактор, який допоміг передовим країнам стати багатими й розвиненими. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Page. Він згадав про інклюзивні інститути.

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Інклюзивні економічні інститути – це система, яка дозволяє і заохочує участь широких мас в економічній діяльності. Крім того, ця система допомагає найкраще використовувати таланти та навички людей. Водночас Дубровський додав, що більшість людства продовжує жити в системі координат з обмеженим доступом, яка існує та тримається на екстрактивних інститутах, за допомогою яких еліта збагачується коштом інших.

Бізнес і корупція

За словами експерта, також існує фактор бізнесу. Мовляв, частина бізнесу використовує корупційні соціальні мережі задля отримання певних привілеїв. Володимир Дубровський підмітив, що йдеться не лише про п’ять найбагатших олігархів в країні. Це стосується й умовного кума сільського голови, який єдиний відкрив у селі магазин, отримуючи надприбуток і не дозволяє іншим вийти на цей ринок.

Цікаво! В мережі оприлюднили новий рейтинг найбагатших людей України. Лідером залишається Рінат Ахметов. Він не втратив цей статус навіть попри фінансові збитки.

Дубровський додав, що бізнеси у цьому контексті діляться на три категорії:

Дрібний бізнес, який менше стикається з корупцією через спрощену систему оподаткування;

Підприємці, які не задоволені ситуацією з корупцією в країні, проте приймають правила гри;

Бізнеси, які завдяки корупції мають конкурентні переваги на ринку. Тобто вони є бенефіціарами корупційної системи.

Як позбавитись корупції в Україні

Старший економіст CASE вважає, що потрібно створювати безособові інститути. Йдеться про інституції, які будуть працювати за прозорими та рівними правилами гри. Мовляв, чиновників потрібно максимально позбавити можливості ухвалювати рішення на власний розсуд. Він додав, що це потрібно й для того, щоб корупційних можливостей у майбутньому було менше.

Володимир Дубровський нагадав, якщо 11 років тому майже всі так звані "хлібні" посади займали "свої люди". Мовляв, тоді корупція була аксіомою. За його словами, зараз багато державних компаній приносять прибуток, наглядові ради почали працювати й частково борються з розкраданням.

Економіст додав, що існують речі, які не вийде вирішити звичайним контролем. Зокрема, він згадав про низькі зарплати у владі. Дубровський наголосив, що депутат – це висококваліфікована і важка робота. Відповідно спеціаліст такого рівня коштує дорого на ринку праці. На думку експерта, фахівець такого рівня має заробляти принаймні 10 тисяч доларів на місяць.

Дубровський заявив, що методами для боротьби з корупцією є приватизація та конкуренція. Він пояснив, що корупція – це монополія, дискреція та відсутність підзвітності. Економіст підмітив, що проти приватизації виступають потужні інтереси, які пов'язані з наявною системою. До того ж існує упередження серед українців, які остерігаються приватних власників. Парадоксально бізнесу довіряють більше, ніж державі.