Курс доллара на сегодня

В пятницу, 29 ноября, доллар зафиксировал новые потери на рынке. На рынок влияет то, что накануне Дня благодарения в США торги достаточно вялые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Более того, доллар США упал до минимума за две недели. Кроме того, валюта фиксирует и спад за неделю в целом. Однако неделю Индекс доллара завершит последний месяц осени – ноябрь – с ростом.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США подешевел до 105,61. На момент создания этого материала, этот показатель колеблется на уровне 105,98, зафиксировав спад на 0,15%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 105,61 – 106,03.

За неделю доллар упал на 1,47%, по данным Market Watch. Тогда как за месяц валюта выросла на 2%. Этому поспособствовала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.