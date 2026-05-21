Эту монету можно продать за 16 тысяч: обязательно проверьте копилку

Монету 1 гривна 1995 года выпуска можно довольно дорого продать. Точная ее цена зависит от разновидности и состояния. Как должна выглядеть такая монета, чтобы ее можно было дорого продать, рассказываем далее.

Какая монета номиналом 1 гривна 1995 года самая дорогая?

Самой дорогой считается разновидность – 2АА2, сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

Особенностью этой разновидности является 3 точки на гурте. Встречаются такие образцы довольно редко, от этого и формируется цена.

Например, согласно данным аукциона Violity, стоимость указанной монеты была почти 16 тысяч гривен. Тогда торги были завершены на сумме – 15 500 гривен.

Какие еще монеты указанных номиналов дорого стоят?

Действительно дорого можно продать эксклюзивные монеты 1995 года. Речь идет об образцах, где на аверсе указана дата 1995, а на гурте – 1992, 1994 или 1996. Считается, что это пробные варианты. Точной цены на них нет.

За сколько можно продать некоторые образцы 1995 года:

1БАг с гладким гуртом – 7 000 – 9 000 гривен;

1АБ1.1 с широким кантом, 1АБ1.2 с широким кантом – 500 – 800 гривен;

2ААг с гладким гуртом – 2 800 – 5 600 гривен;

2АА1.1 с узким кантом, 2АА1.2 с узким кантом – 1 400 – 2 800 гривен.

Как подготовить монету к продаже?

Чтобы действительно выгодно продать монету, нужно ее подготовить. Как ни странно, пытаться вычистить экземпляр, в частности, с помощью абразивов – ненужно, сообщает ресурс netfreedom.

Самостоятельная полировка или использование абразивов оставляет микроцарапины, которые сразу снимают 40 – 70 % цены. Лучше оставить монету в первозданном виде, даже если она выглядит "грязной" – коллекционеры ценят аутентичность,

– отмечают эксперты.

Также важно:

Сделать качественные фото и видео. На них должно быть видно все нюансы.

Сделать максимально честное описание. Стоит не только точно указывать информацию о монете, но и добавить данные об определенных нюансах.

Что известно о монете 1 гривна 1995 года?