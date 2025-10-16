Почему в Индии выросла контрабанда золота?

Индии уже удавалось побороть контрабанду в прошлом году. Это произошло после снижения импортных пошлин на золото с 15% до 6%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также За сколько сегодня можно сдать банковское золото и серебро

Ввоз золота в Индию и его ликвидация ранее были трудоемкими и рискованными, но благодаря высокому спросу на фестивале и ограниченному предложению контрабандисты теперь могут конвертировать его всего за несколько часов,

– отмечает издание.

Интересно! В октябре в Индии проходят праздники Дхантера и Дивали. Именно эти периоды считают самыми благоприятными для покупки золота.

Заметим, что цены на золото в четверг установили новый рекорд 128 395 рупий за 10 граммов. Эта стоимость на 67% больше чем было в начале года.

Благодаря высокой цене, за контрабанду можно получить значительные средства. Ведь, таким образом, продавцы уклоняются от налогов.

Важно! За 2024 – 2025 финансовый год в Индии зафиксировано 3 005 случаев контрабанды золота.

Как выросла цена на золото в мире?

Стоимость золота растет почти ежедневно. Сегодня этот металл "пересек" рекорд. Максимум за сессию составил – 4 243 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Для сравнения, 1 октября одна унция такого металла имела цену – 3 891,96 доллара. На тот момент это был рекорд.

Обратите внимание! Банковское золото, по данным НБУ, сегодня стоит – 5 580,73 гривны за грамм.