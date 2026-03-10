Что ожидает Россию из-за событий на Ближнем Востоке?

Ожидается, что эти доходы вскоре отразятся в поступлениях в военный бюджет Кремля, о чем пишет Bloomberg.

Москва получает выгоду сразу из двух факторов:

резкого роста мировых цен на нефть, что повысило и цены на российский экспорт; из временного разрешения США, которое дает индийским нефтеперерабатывающим заводам возможность покупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах.

Дальнейшее смягчение санкций также возможно, если поставки ближневосточной нефти через Ормузский пролив не возобновятся в ближайшее время. В то же время президент России Владимир Путин призвал российские энергетические компании осторожно использовать неожиданные прибыли, предостерегая, что "действующие высокие цены на сырье, безусловно, временные".

Рост цен был более чем перекрыт падением объемов поставок на прошлой неделе. Причиной стала недельная остановка отгрузок с нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске на Черном море после атаки украинского беспилотника в ночь с 1 на 2 марта.

Обратите внимание! Поставки возобновились на выходных, но слишком поздно, чтобы предотвратить резкое сокращение экспорта.

По последним данным, морской экспорт российской нефти составил в среднем 3,26 миллиона баррелей в сутки за четыре недели до 8 марта. Это примерно на 200 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период до 1 марта, и более чем на 600 тысяч баррелей в сутки ниже пикового уровня перед Рождеством.

Смягчение санкций в отношении индийских нефтепереработчиков привело к тому, что несколько танкеров, которые направлялись в Малаккский пролив, развернулись и направились обратно в Индию.

Очередь танкеров с российской нефтью в море стабильно держится на уровне около 140 миллиона баррелей с середины декабря – это примерно на 60 миллионов баррелей, или около 65%, больше, чем в конце августа.

Этот объем может так же быстро сократиться, если индийские нефтепереработчики начнут активно скупать "плавающую" нефть. Индийские НПЗ уже приобрели около 30 миллионов баррелей российской нефти после того, как США дали "зеленый свет" на такие закупки.

Ожидается, что уже на ближайшей неделе поставки российской нефти снова возрастут после возобновления отгрузок в Новороссийске.

Напомним! В частности Индия действительно уже начала активную покупать российскую нефть. Как пишет Reuters, страна уже приобрела более 6 миллионов баррелей нефти.

Что еще следует знать о ситуации в отношении России?