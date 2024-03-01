Почему США отказывают компании в листинге

Shein продолжает работать над своей заявкой на листинг в США. Впрочем, теперь компания рассматривает Лондон как альтернативный вариант, поскольку компания считает маловероятным получение одобрения на IPO от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Shein инициировала процесс IPO в Нью-Йорке в середине 2023 года, соблюдая условия конфиденциальности и не делая публичных заявлений.

Однако, в мае того же года, группа американских законодателей обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам с призывом остановить подготовку к IPO этой китайской компании из-за подозрений в использовании принудительного труда уйгуров.

В случае успешного проведения IPO в США, Shein станет одной из самых ценных китайских компаний, которые вышли на американский фондовый рынок,

- пишет Bloomberg.

Если все-таки Лондон

Если компания решит перейти на листинг в Лондоне или в другом месте, ей придется подать новую заявку на внешний листинг к китайским регуляторам. Также рассматриваются другие места для листинга, в частности Гонконг или Сингапур.

Интересно! Листинг в Лондоне может стать значительным подъемом для этого рынка после одного из худших лет для IPO в его современной истории. В прошлом году в Великобритании через IPO было привлечено около 1 миллиарда долларов, что является самым низким показателем за десятилетие.

Размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) является краткосрочным компромиссом для Shein, который выбирает уверенность над оценкой и ликвидностью,

- говорит руководитель исследовательского отдела DZT Research в Сингапуре Ке Ян.

Ке Ян также считает, что потенциальный переход Shein все равно не сможет побудить китайские компании к размещению акций в Лондоне.

Интересно! В мае 2022 года стоимость Shein оценивалась в 100 миллиардов долларов, что делало его крупнейшим в мире ритейлером модной одежды. Однако, через год, в мае 2023 года, после нового раунда финансирования, оценка компании снизилась до 60 миллиардов долларов.