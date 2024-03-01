Чому США відмовляють компанії у лістингу
Shein продовжує працювати над своєю заявкою на лістинг у США. Втім, тепер компанія розглядає Лондон як альтернативний варіант, оскільки компанія вважає малоймовірним отримання схвалення на IPO від Комісії з цінних паперів та бірж США.
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Shein ініціювала процес IPO у Нью-Йорку в середині 2023 року, дотримуючись умов конфіденційності і не роблячи публічних заяв.
Проте, у травні того ж року, група американських законодавців звернулась до Комісії з цінних паперів та бірж із закликом зупинити підготовку до IPO цієї китайської компанії через підозри у використанні примусової праці уйгурів.
У випадку успішного проведення IPO в США, Shein стане однією з найцінніших китайських компаній, які вийшли на американський фондовий ринок,
— пише Bloomberg.
Якщо все-таки Лондон
Якщо компанія вирішить перейти на лістинг у Лондоні або в іншому місці, їй доведеться подати нову заявку на зовнішній лістинг до китайських регуляторів. Також розглядаються інші місця для лістингу, зокрема Гонконг або Сінгапур.
Розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі (LSE) є короткостроковим компромісом для Shein, який вибирає впевненість над оцінкою та ліквідністю,
— каже керівник дослідницького відділу DZT Research у Сінгапурі Ке Ян.
Ке Ян також вважає, що потенційний перехід Shein однаково не зможе спонукати китайські компанії до розміщення акцій у Лондоні.