Компания Berkshire Hathaway с апреля по июнь 2022 года зафиксировала потери на уровне 43,76 миллиарда долларов. Главные причины – падение рынка акций. В то же время многие операционные компании Berkshire Hathaway в целом показали хорошие результаты за квартал.

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У Уоррена Баффета зафиксировала потери на миллиарды долларов

В компании Berkshire заявили, что общее нереализованное снижение стоимости ее инвестиций на 53 миллиарда долларов заставило сообщить об убытке в размере почти 44 миллиарда долларов или в расчете на акции компании класса А – 29 754 тысячи долларов.

Баффет уже давно сообщил, что операционная прибыль – лучший показатель эффективности компании, поскольку это исключает инвестиционную динамику (потери и поступления), которые могут сильно отличаться от квартала к кварталу.

Любопытно! Несмотря на непростой квартал, Уоррен Баффет – один из самых известных и успешных инвесторов современности. Он на протяжении многих лет соблюдает несколько правил, помогающих ему эффективно использовать средства.

По этому показателю, доходы Berkshire существенно выросли до 9,28 миллиарда долларов. Этот показатель в расчете на ценную бумагу класса А пошел вверх до 6312 долларов. Годом ранее компания сообщила о прибыли на уровне 6,69 миллиарда долларов и 4399 долларов за акции аналогичной категории.

Интересно, что 4 аналитика по опросу проведенного FactSet ожидали, что компания Уоррена Баффета отчитается об операционных доходах за акцию класса А на уровне 4741 доллара. На момент создания этого материала, динамика Berkshire на рынке, согласно Yahoo!Finance:

стоимость акций класса А составляет 439,528 млн долларов;

рыночная капитализация остановилась на уровне 645,2 млрд долларов.

Баффет считает, что ограниченный доступ к акциям его компании на рынке, в том числе благодаря высокой цене, защищают его компанию от спекуляций и неопытных инвесторов. Издание Forbes оценивает капитал бизнесмена в 101 миллиард долларов.

Следует добавить, что помимо инвестиций, Berkshire напрямую владеет более 90 компаниями. В инвестиционном гиганте заявили, что операционные доходы выросли во всех его основных подразделениях. В частности, речь идет о:

страховые компании,

железная дорога BNSF.

К концу второго квартала в Berkshire добавили, что они накопили 105,4 миллиарда долларов в наличных. По сравнению с предыдущим кварталом изменение несущественно. Тогда эта сумма была равна 106 миллиардам долларов.

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