Компанія Berkshire Hathaway з квітня по червень 2022 року зафіксувала втрати на рівні 43,76 мільярда доларів. Головні причини – падіння ринку акцій. Водночас багато операційних компаній Berkshire Hathaway загалом показали хороші результати за квартал.

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У Воррена Баффета зафіксувала втрати на мільярди доларів

У компанії Berkshire заявили, що загальне нереалізоване зниження вартості її інвестицій на 53 мільярди доларів змусило повідомити про збиток у розмірі майже 44 мільярдів доларів або в розрахунку на акції компанії класу А – 29 754 тисяч доларів.

Баффет уже давно повідомив, що операційний прибуток – найкращий показник щодо ефективності компанії, оскільки це виключає інвестиційну динаміку (втрати та надходження), які можуть дуже відрізнятися від кварталу до кварталу.

Цікаво! Попри непростий квартал Воррен Баффет – це один із найвідоміших та найуспішніших інвесторів сучасності. Він протягом багатьох років дотримується кількох правил, які допомагають його ефективно використовувати кошти.

За цим показником, прибутки Berkshire суттєво зріс до 9,28 мільярда доларів. Цей показник у розрахунку на цінний папір класу А пішов вгору до 6312 доларів. Роком раніше компанія повідомила про прибуток на рівні 6,69 мільярда доларів й 4399 доларів за акції аналогічної категорії.

Цікаво, що 4 аналітики з опитування проведеного FactSet очікували, що компанія Воррена Баффета відзвітує про операційні прибутки за акцію класу А на рівні 4741 долара. На момент створення цього матеріалу, динаміка Berkshire на ринку, згідно з Yahoo!Finance:

вартість акцій класу А становить 439 528 тисяч доларів;

ринкова капіталізація зупинилася на рівні 645,2 мільярда доларів.

Баффет вважає, що обмежений доступ до акцій його компанії на ринку, в тому числі завдяки високій ціні, захищають його компанію від спекуляцій та недосвідчених інвесторів. Видання Forbes оцінює капітал бізнесмена у 101 мільярд доларів.

Варто додати, що крім інвестицій, Berkshire напряму володіє понад 90 компаніями. В інвестиційному гіганті заявили, що операційні прибутки зросли в усіх його основних підрозділах. Зокрема, йдеться про:

страхові компанії,

залізницю BNSF.

На кінець другого кварталу у Berkshire додали, що вони накопичили 105,4 мільярда доларів у готівці. У порівнянні з попереднім квартал зміна несуттєві. Тоді ця сума дорівнювала 106 мільярдам доларів.

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