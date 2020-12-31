Компании престижного фондового индекса США начнут инвестировать в биткойн в 2021 году
В сентябре корреляция между компаниями S&P 500 и биткойнами достигла почти исторического максимума. Большинство людей уверены, что эти компании будут получать биткойны уже к концу 2021 года.
Соответствующий опрос провела группа The Block. Из 106 респондентов 51,4% заявили, что от 5 до 9 компаний S&P 500 будут иметь биткойн на балансе до конца 2021 года.
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Около 16% опрошенных дают более оптимистичный прогноз. Они уверены, что 10 или больше компаний в S&P 500 будут покупать и держать биткойны в долгосрочной перспективе.
29,7% заявили, что биткойны будут иметь от 1 до 4 компаний. И только 2,7% говорят, что биткойны будут иметь 1 или меньше компаний.
Результаты опроса / Фото The Block
К слову, 27 декабря биткойн обновил свой исторический максимум. На этот раз криптовалюта превысила отметку в 26 тысяч долларов.
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