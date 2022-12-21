Дело в том, что акции компаний по этому сектору продолжают падать в цене. И всего 6 известных и мощных корпораций за текущий год потеряли больше 5 триллионов долларов рыночной капитализации

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Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Meta (в прошлом Facebook) и Tesla. Данные предоставила нью-йоркская компания Bespoke Investment Group.

Что известно о потерях

К примеру, компания Apple потеряла за этот период 800 миллиардов долларов рыночной стоимости, но все сохраняет за собой статус самой дорогой фирмы мира (2,2 триллиона долларов), согласно данным Global Ranking. Материнская компания Google подешевела на рынке 846 миллиардов долларов. С другими техгигантами ситуация такова:

Meta и Tesla зафиксировали спад на рынке, который оценивают более чем 760 миллиардов долларов. В частности, акции производителя электрокаров подешевели больше, чем на 50%, в то время как эксперты видят потенциал для еще большего падения;

долларов. В частности, акции производителя электрокаров подешевели больше, чем на в то время как эксперты видят потенциал для еще большего падения; В то время как компания Microsoft потеряла через год 784 миллиарда долларов, хотя в ноябре этот показатель вплотную приблизился к 1 триллиона долларов.

Отдельно в этом списке идет корпорация, которую создал Джефф Безос, – Amazon. Техгигант установил новый сомнительный рекорд, подешевевший на рынке на большее, чем 1 триллион долларов.

К теме! В первую пятерку самых дорогих компаний по рыночной капитализации также входят Microsoft, Alphabet и Amazon.

Что происходит в технологическом секторе

Индустрия в последнее время переживает сложный период. Дело в том, что инвесторы продают акции известных компаний. Это приводит к исчезновению триллионов долларов рыночной стоимости техгигантов.

В частности, у акций Amazon есть все шансы завершить год с худшим результатом в годовом расчете по краху в 2000 году, когда лопнул экономичный пузырь доткомов. В целом американский фондовый рынок потерял капитализацию на уровне 11,7 триллиона долларов по сравнению с пиковым значением в начале января 2022 года.