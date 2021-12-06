Чарли Мангер также добавил, что не хотел бы, чтобы криптотрейдеры стали частью его семьи. Пока Forbes оценивает капитал инвестора в 2,2 миллиарда долларов.

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Чарли Мангер поддерживает Китай и критикует криптовалюты

Вице-президент компании Berkshire Hathaway вообще считает, что лучше бы криптовалюты никогда не были созданы. По его словам, люди, пользующиеся цифровыми монетами, думают не о клиентах, а только о себе.

Я хочу зарабатывать деньги, продавая людям то, что полезно для них, а не вещи, от которых им плохо,

– подчеркнул Мангер.

Кроме того, бизнесмен отметил , что поддерживает жесткую политику Китая относительно криптовалют. Он убежден, что Китай сделал правильное решение, запретив цифровые монеты . Помимо своей неприязни к криптовалюте, партнер Уоррена Баффета делал резкие заявления по поводу текущего рынка, сравнивая его с бумом доткомов в конце 1990-х, который в конце концов закончился крахом.

Конечно, я ненавижу успех биткоина. Я не приветствую валюту, которая так полезна для похитителей, вымогателей и т.д., и я не люблю просто перетасовывать ваши дополнительные миллиарды миллиардов долларов тому, кто только что изобрел новый финансовый продукт с воздуха,

– заявил Мангер.

Чарли Мангер критикует криптовалюты / Фото Getty Images

Что такое пузырь доткомов Доткомы – компании, бизнес которых основан на Интернете. С середины 90-х этот сектор начал стремительно развиваться. В частности, появлялись новые компании, являвшиеся исключительно интернет-сайтами. Позже они начали выходить на фондовый рынок. После первоначального размещения акций на бирже многие компании росли в цене на 50 – 100%. В результате на фоне спекуляций этот пузырь лопнул и привел к миллиардным потерям.

В 2021 году интерес к цифровым активам стремительно вырос. В ноябре крипторынок ненадолго достиг капитализации в 3 триллиона долларов, а топовые монеты, например биткоин, обновили исторические максимумы, сообщает CNBC . На момент создания этого материала стоимость самых популярных криптовалют, согласно CoinDesk , составляет :