Річ у тому, що акції компаній з цього сектору продовжують падати в ціні. Й загалом 6 відомих та потужних корпорацій за поточний рік втратили понад 5 трильйонів доларів ринкової капіталізації.

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Йдеться про такі компанії як Amazon, Apple, Alphabet (материнська компанія Google), Microsoft, Meta (у минулому Facebook) та Tesla. Дані надала нью-йоркська компанія Bespoke Investment Group.

Що відомо про втрати

Для прикладу, компанія Apple втратила за цей період 800 мільярдів доларів ринкової вартості, але все зберігає за собою статус найдорожчої фірми світу (2,2 трильйона доларів), згідно з даними Global Ranking. Материнська компанія Google подешевшала на ринку на 846 мільярдів доларів. З іншими техгігантами ситуація така:

Meta та Tesla зафіксували спад на ринку, який оцінюють у понад 760 мільярдів доларів. Зокрема, акції виробника електрокарів подешевшали більше, ніж на 50%, тоді як експерти бачать потенціал для ще більшого падіння;

доларів. Зокрема, акції виробника електрокарів подешевшали більше, ніж на тоді як експерти бачать потенціал для ще більшого падіння; Тоді як компанія Microsoft втратила за рік 784 мільярди доларів, хоча у листопаді цей показник впритул наблизився до 1 трильйона доларів.

Окремо у цьому списку йде корпорація, яку створив Джефф Безос, – Amazon. Техгігант встановив новий сумнівний рекорд, подешевшавши на ринку на більше, ніж 1 трильйон доларів.

До теми! До першої п'ятірки найдорожчих компаній за ринковою капіталізацією також входять Microsoft, Alphabet та Amazon.

Що відбувається в технологічному секторі

Індустрія останнім часом переживає складний період. Річ у тому, що інвестори продають акції відомих компаній. Це призводить до зникнення трильйонів доларів ринкової вартості техгігантів.

Зокрема, акцій Amazon мають усі шанси завершити рік із найгіршим результатом у річному розрахунку з краху у 2000 році, коли луснула економічна бульбашка доткомів. Загалом американський фондовий ринок втратив капіталізацію на рівні 11,7 трильйона доларів порівняно з піковим значенням на початку січня 2022 року.