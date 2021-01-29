Когда украинцы смогут получить ипотеку под 7%: что обещает Зеленский
Владимир Зеленский уверяет, что уже в 2021 году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%. Президент считает это большим достижение, ведь еще 2 года назад средняя ставка составляла 21%.
Источник: пресс-служба Президента Украины
Глава государства в своем очередном видео обращении напомнил, что в его предвыборной кампании было обещание: доступная ипотека для украинцев.
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Зеленский о сдвиге на рынке ипотеки
Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать – квартиру в городе или загородный домик,
– отметил президент.
Зеленский добавил, что на днях сделали важный шаг на пути к этому – запуск доступной для украинцев ипотеки под 7% годовых.
"Считаю, что это большая победа. Когда некоторые вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет", – подчеркнул глава государства.
Когда украинцы смогут взять ипотечный кредит
Он напомнил, что еще 2 года назад средняя ставка ипотеки в Украине составила 21%. А в 2021 году украинцы смогут получить ипотеку на значительно лучших условиях – процент втрое меньше.
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