Кредит под 7%: Минфин создал компанию для доступной ипотеки
В Украине 28 декабря создана государственная компания, которая будет заниматься дешевой ипотекой для украинцев. В Минфине обещают, что кредиты на жилье будут под 7%.
В понедельник, 28 декабря, министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилая компания", созданное для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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Новая структура была создана по поручению Кабмина и будет координировать финансовые инструменты с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственного посредничества.
Целью компании является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.
Руководителем "Украинской финансовой жилой компании" стал Василий Шкураков. Именно он призван решить жилищный вопрос для граждан Украины.
Шкураков ранее занимал должность заместителя министра финансов и занимался вопросом продвижения дела доступной ипотеки и реализацией среднесрочной стратегии управления государственным долгом.
Контекст
- Доступное жилье для украинцев является одним из программных положений президента Зеленского.
- 1 июля 2020 года начала работать программа "Доступное жилье под 10% годовых". За пол года с ее работы банки выдали кредитов на сумму более 1 миллиард гривен.
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