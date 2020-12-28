В Украине 28 декабря создана государственная компания, которая будет заниматься дешевой ипотекой для украинцев. В Минфине обещают, что кредиты на жилье будут под 7%.

В понедельник, 28 декабря, министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилая компания", созданное для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Новая структура была создана по поручению Кабмина и будет координировать финансовые инструменты с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственного посредничества.

Целью компании является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, а также получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Руководителем "Украинской финансовой жилой компании" стал Василий Шкураков. Именно он призван решить жилищный вопрос для граждан Украины.

Шкураков ранее занимал должность заместителя министра финансов и занимался вопросом продвижения дела доступной ипотеки и реализацией среднесрочной стратегии управления государственным долгом.

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