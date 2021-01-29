Коли українці зможуть отримати іпотеку під 7%: що обіцяє Зеленський
Володимир Зеленський запевняє, що вже у 2021 році українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%. Президент вважає це великим досягнення, адже ще 2 роки тому середня ставка становила 21%.
Джерело: пресслужба Президента України
Глава держави у своєму черговому відео зверненні нагадав, що у його передвиборчій кампанії була обіцянка: доступна іпотека для українців.
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Зеленський про зрушення на ринку іпотеки
Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок,
– зазначив президент.
Зеленський додав, що днями зробили важливий крок на шляху до цього – запуск доступної для українців іпотеки під 7% річних.
"Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він у цьому сенсі не бреше", – наголосив глава держави.
Коли українці зможуть взяти іпотечний кредит
Він нагадав, що ще 2 роки тому середня ставка іпотеки в Україні становила 21%. А у 2021 році українці зможуть отримати іпотеку на значно кращих умовах – відсоток утричі менший.
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