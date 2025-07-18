Связанная с Безосом и Гейтсом компания будет искать редкие ресурсы в Конго: какие именно
- KoBold Metals, при поддержке Джеффа Безоса и Билла Гейтса, подписала соглашение с Демократической Республикой Конго для геологоразведки с целью привлечения американских инвестиций в горнодобывающий сектор.
- Конго, которое является крупнейшим в мире производителем кобальта и имеет значительные запасы меди, лития и тантала, является объектом интереса США для уменьшения зависимости от минералов из Китая.
Американская компания KoBold Metals, в которую инвестируют миллиардеры Джефф Безос и Билл Гейтс, подписала соглашение с властями Демократической Республики Конго о получении лицензий на геологоразведку. Соглашение направлено на "открытие пути для американских инвестиций в горнодобывающий сектор".
Какое соглашение подписали KoBold Metals и Демократическая Республика Конго?
Церемония подписания состоялась на фоне усилий США и Конго по построению стратегического партнерства, целью которого является привлечение новых американских инвестиций в горнодобывающий сектор страны. Вашингтон стремится сократить зависимость от Китая в поставках ключевых минералов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Соглашение с KoBold, заключено с участием президента Феликса Чисекеди, направлено на "открытие пути для американских инвестиций в горнодобывающий сектор". Американская компания также планирует содействовать в оцифровке геологических данных Конго.
Интересно! Администрация президента Дональда Трампа также участвует в мирных переговорах, направленных на урегулирование конфликта на востоке страны, где вооруженная группировка, предположительно поддерживаемая Руандой, захватила значительные территории.
Какими ресурсами Конго интересуются в США?
Конго обладает богатыми запасами полезных ископаемых. Это крупнейший в мире производитель кобальта, второй по объемам добычи меди. Также страна имеет значительные запасы лития и тантала.
Примечательно! KoBold также ведет переговоры о разработке части литиевого месторождения Маноно на юго-востоке страны, которое стало предметом судебного спора между правительством и австралийской компанией AVZ Minerals
Подписанное в четверг соглашение охватывает и проект Маноно, подписанное министром горнодобывающей промышленности Конго Кизито Пакабомба и управляющим директором KoBold в стране Бенджамином Катабукой.