Почему Китай обвиняет иностранные страны в похищении ресурсов?

Не указывая конкретных стран, Министерство государственной безопасности Китая обвинило иностранные спецслужбы в организации незаконного оборота редкоземельных материалов. Эти ресурсы Пекин рассматривает как стратегический актив и использует как рычаг давления в переговорах с Вашингтоном, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В последние годы иностранные шпионские и разведывательные агентства и их агенты пытались вступить в сговор с нелегальными элементами внутри страны и подстрекали их к хищению редкоземельных материалов, пересылая их по почте. Это представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности,

– говорится в заявлении министерства.

Почему Китай оберегает редкоземельные металлы?

Китай активно использует свое доминирующее положение в производстве редкоземельных металлов и магнитов в условиях торговой войны с США, которые зависят от этих поставок

Важно! Редкоземельные элементы активно используются для изготовления высокотехнологичных устройств, в том числе электромобилей. В частности, компании Ford пришлось сократить производство на одном из заводов из-за ужесточения китайского экспортного контроля.

Кроме того, ограничения Китая усилили напряженность в отношениях с Европейским союзом, который также во многом зависит от импорта таких материалов из Китая.

Что сообщили в Министерство государственной безопасности Китая?

Ведомство сообщило, что предотвратило попытку какой-то иностранной страны нелегально закупить редкоземельные металлы для создания стратегических запасов. По данным министерства, подрядчик подделал информацию о составе и происхождении товара, обозначив его как "произведенный за пределами Китая".

Также были раскрыты другие схемы контрабанды, в том числе сокрытие порошкообразных редкоземельных металлов в керамической плитке или отправка их в бутылках для воды, замаскированных под "детали машин,

– добавили в ведомстве и призвали граждан сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с редкоземельными ресурсами.

В прошлом месяце Китай и США подтвердили договоренность о временной отмене повышенных пошлин после того, как Пекин пообещал ускорить выдачу экспортных лицензий, а Вашингтон – ослабить контроль над экспортом технологий, включая некоторые передовые чипы для искусственного интеллекта.

Эти шаги по снижению напряженности повышают шансы на достижение более широкого соглашения и возможной встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.