Яку угоду підписали KoBold Metals та Демократична Республіка Конго?

Церемонія підписання відбулася на тлі зусиль США і Конго з побудови стратегічного партнерства, метою якого є залучення нових американських інвестицій в гірничодобувний сектор країни. Вашингтон прагне скоротити залежність від Китаю в постачанні ключових мінералів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Угода з KoBold, укладена за участю президента Фелікса Чісекеді, спрямована на "відкриття шляху для американських інвестицій у гірничодобувний сектор". Американська компанія також планує сприяти в оцифруванні геологічних даних Конго.

Цікаво! Адміністрація президента Дональда Трампа також бере участь у мирних переговорах, спрямованих на врегулювання конфлікту на сході країни, де збройне угруповання, імовірно підтримуване Руандою, захопило значні території.

Якими ресурсами Конго цікавляться в США?

Конго володіє багатими запасами корисних копалин. Це найбільший у світі виробник кобальту, другий за обсягами видобутку міді. Також країна має значні запаси літію і танталу.

Примітно! KoBold також веде переговори про розробку частини літієвого родовища Маноно на південному сході країни, яке стало предметом судового спору між урядом і австралійською компанією AVZ Minerals

Підписана в четвер угода охоплює й проєкт Маноно. Її підписали міністр гірничодобувної промисловості Конго Кізіто Пакабомба і керуючий директор KoBold в країні Бенджамін Катабука.