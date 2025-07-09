В каких странах Трамп хочет добывать ресурсы

Дональд Трамп пригласил лидеров Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала на трехдневный саммит в Белом доме. Встреча должна начаться в среду, 9 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эти пять стран относятся к числу самых маленьких экономик Африки. Однако, они имеют богатые запасы полезных ископаемых и потенциал для значительно более масштабного производства ресурсов, чем сейчас.

Примечательно! По данным Международного валютного фонда, совокупный валовой внутренний продукт Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала составляет всего около 75 миллиардов долларов.

Показательно, что на встречу не были приглашены лидеры крупнейших экономик континент. В частности, Южной Африки, которой администрация Трампа угрожает введением 30-процентного ответного тарифа, и Нигерии – крупнейшего экспортера нефти в Африке.

Какие ресурсы будут добывать в этих странах

Накануне саммита правительство Либерии объявило о подписании соглашения на сумму 1,8 миллиарда долларов с компанией Ivanhoe Atlantic.

В рамках соглашения американская горнодобывающая компания получит право восстановить и использовать железнодорожную инфраструктуру страны для вывоза железной руды из соседней Гвинеи на экспорт.

Центральноафриканская страна Габон, рассчитывает обсудить потенциальные инвестиции в свою горнодобывающую отрасль, сообщил посол Габона в США Ноэль Нельсон Мессон.

Президент республики заинтересован в том, чтобы природные ресурсы Габона перерабатывались внутри страны – с целью увеличения добавленной стоимости, диверсификации экономики и создания рабочих мест,

– заявил он.

Важно! Габон является вторым по величине производителем марганца в мире. Этот элемент используется для укрепления стали.

Все страны, за исключением Габона, расположены на периферии нестабильного региона Сахель и могут рассматриваться как потенциальные партнеры в сфере безопасности.

Этот регион в последние годы страдает от исламского повстанческого движения и ряда военных переворотов.