Что происходит с курсом рубля к евро?

Как сообщают российские СМИ, с начала открытия торгов евровалюта подорожала на ориентировочно 1,4 рубля.

Обратите внимание! Внебиржевой курс доллара, в свою очередь, сейчас находится в пределах 86,5 рубля.

Как менялся курс евро в России:

еще вчера Центробанк России устанавливал курс евро – 99,82 рубля;

впоследствии европейская валюта подорожала сразу на почти 1,8 рубля.

Нужно отметить, что российская валюта начала ослабевать еще с конца августа. Именно тогда стоимость доллара на бирже была в пределах 79 – 80 рублей

Почему обесценивается рубль?

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ощутимое ослабление рубля до конца этого года. Аналитики считают, что курс российской валюты продолжит падать из-за ряда факторов:

рынок ожидает продолжения взятого в начале лета руководством Центробанка России курса на смягчение денежно-кредитной политики;

также на рубль влияет снижение ключевой ставки;

не стоит отбрасывать и влияние ожидания решения о возможной отмене обязательной валютной выручки российских экспортеров.

Когда в России снизили ключевую ставку? В июне Центробанк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. А в июле ее снова скорректировали на 200 базисных пунктов. Сейчас ключевая ставка в России – 18%.

Какая ситуация с курсом рубля сейчас?

10 сентября курс рубля обвалился, упав до пятимесячного минимума. Российская валюта пересекла отметку 85 рублей за доллар.

Еще в мае стало известно, что российские власти намерены "обвалить" рубль. Таким образом чиновники хотели увеличить поступления в казну. Планировалось, что российская валюта должна была упасть так, чтобы достигать 100 рублей за доллар.

Напомним! Российская валюта ощутимо укрепилась перед разговором Трампа и Путина и достигла – 81,20 рубля за доллар.