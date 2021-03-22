Международная платежная система приняла решение работать на криптовалютном рынке. Биткоин может стать платежным средством.

Эл Келли, генеральный директор Visa, рассказал о планах компании касательно биткоина. Поэтому в компании две большие цели:

Позволить своим пользователям покупать биткоины.

Дать возможность переводить биткоины в фиатние валюты.

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Таким образом, можно будет делать мгновенные покупки за биткоины в любой из 70 миллионов компаний, которые принимают Visa.

Глобальные планы Visa

По словам гендиректора, в компании видят большой потенциал в "стабильных монетах" и стремятся разрешить их использование на своей платформе.

Стабильные валюты Стабильные валюты – это тип криптовалюты, который предлагает конфиденциальность платежей. Но в то же время они не такие волатильные, как биткоин или другие подобные криптовалюты.

Конкуренты Visa

Однако VISA не единственная компания, которая делает большие ставки на криптовалюту. Paypal и Mastercard также активно работают над биткоин-транзакциями на своих платформах.

Пока гонка между платежными системами нарастает, цена биткоина стремительно растет. По состоянию на 19:30 22 марта цена превышает 57 тысяч долларов, по данным CoinMarketCap.

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