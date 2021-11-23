Акции Alibaba в минувший четверг, 18 ноября, обвалились сразу на 11% после публикации отчета. На следующий день активы техгиганта потеряли в цене еще более чем 2%. Кроме того, Alibaba ухудшила прогноз роста доходов компании в следующем году на фоне замедления экономики Китая и усиления контроля со стороны властей.
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Потери Джека Ма
Негативная динамика акций Alibaba на рынке нанесла удар по состоянию основателя компании Джека Ма, которого в прошлом несколько раз признавали самым богатым человеком Китая. Сейчас в рейтинге Hurun он занимает 5 место. В пятницу бизнесмен потерял 350 миллионов долларов, а его капитал рухнул на тогда до 38,6 миллиарда долларов.
В целом китайский миллиардер, также являющийся соучредителем компании Ant Group, переживает непростой год. С прошлого года, когда официальный Пекин усилил влияние в сфере регулирования, Джек Ма находится в тени и очень редко появляется на публике. Один из последних выходов был зафиксирован в Испании, куда бизнесмен приехал вместе с друзьями и бизнес-партнерами. Позже появилась информация о том, что целью миллиардера в Испании также было участие в учебном туре по сельскому хозяйству и технологиям, связанным с экологическими проблемами.
Основные данные относительно капитала Ма и активов Alibaba на момент создания этого материала:
- Издание Forbes оценивает капитал китайского бизнесмена в 38,2 миллиарда долларов;
- По версии Bloomberg, Джек Ма владеет состоянием в размере 40,2 миллиарда долларов;
- Актуальная стоимость ценных бумаг Alibaba колеблется на уровне около 134 долларов за штуку, рыночная капитализация компании составляет 373,8 миллиарда долларов, информирует Yahoo!Finance. Динамика активов Alibaba все еще остается отрицательной.