Акції Alibaba минулого четверга, 18 листопада, обвалилися відразу на 11% після публікації звіту. Наступного дня активи техгіганта втратили в ціні ще понад 2%. Крім того, Alibaba погіршила прогноз щодо росту доходів компанії у наступному році на фоні сповільнення економіки Китаю та посилення контролю зі сторони влади.

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Втрати Джека Ма

Негативна динаміка акцій Alibaba на ринку завдала удару по статках засновника компанії Джека Ма, якого у минулому кілька разів визнавали найбагатшою людиною Китаю. Наразі у рейтингу Hurun він посідає 5 місце. У п'ятницю бізнесмен втратив 350 мільйонів доларів, а його капітал обвалився на тоді до 38,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Загалом Джек Ма уже залишився без істотної частини свого багатства. Максимально його капітал оцінювали у 66,6 мільярда доларів, коли наприкінці жовтня 2020 року вартість акцій Alibaba досягла історичного піку на рівні 317 доларів за штуку.

В цілому китайський мільярдер, який також є співзасновником компанії Ant Group, переживає непростий рік. З минулого року, коли офіційний Пекін посилив вплив у сфері регулювання, Джек Ма знаходиться в тіні та вкрай рідко з'являється на публіці. Один з останніх виходів був зафіксований в Іспанії, куди бізнесмен приїхав разом з друзями та бізнес-партнерами. Пізніше з'явилася інформація про те, що ціллю мільярдера в Іспанії також була участь у навчальному турі з сільського господарства та технологій, які пов'язані з екологічними проблемами.

Основні дані щодо статків Ма та активів Alibaba на момент створення цього матеріалу: