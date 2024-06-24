Как изменилась стоимость нефти

В понедельник, 24 июня, контракты на нефть Brent подешевели на 3 цента. Черное золото торгуется на уровне 85,21 доллара за баррель. Торги в пятницу этот бренд завершил, потеряв в цене 0,6%.

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Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 2 цента. Американское сырье торгуется на уровне 80,71 доллара за баррель информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,43 доллара за баррель (+0,22%)

Контракты WTI торгуются по цене 80,91 доллара за баррель (+0,22%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала года нефть Brent подорожала почти на 9,67%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 13,42%.

Что влияет на рынок нефти

Нефть начала новую неделю со спада. На рынок снова влияют опасения что процентные ставки в США будут удерживать на высоком уровне в течение более длительного периода. Это привело к усилению позиций доллара США.

Кроме того, монетарная политика США нивелировала такие факторы влияния как геополитическая напряженность и сокращение предложения ОПЕК+, которые поддерживали цены на нефть.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.