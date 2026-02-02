Готов изменить все: Си рассказал, что ждет юань

Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о намерении сделать китайский юань одной из основных глобальных резервных валют. Такие изменения позволят Пекину укрепиться и занять важную роль в мировой финансовой системе.

Что именно стремится сделать Пекин?

Пекин уже давно работает над интернационализацией юаня, сообщает Financial Times.

Сейчас эта риторика усилилась. В частности, по информации опубликованной в партийном журнале Qiushi, Си указал, что Китай должен создать мощную валюту, которая будет широко использоваться в международной торговле:

а также на валютных рынках;

и при осуществлении инвестиций.

Важно! Китай также стремится, чтобы юань получил статус резервной валюты. Сейчас к таковым относятся: доллар, евро, японская иена и так далее.

Что именно планирует сделать китайское правительство, чтобы выполнить этот план:

усиление Центробанка;

создание конкурентоспособных финансовых институтов;

а также развитие – международных финансовых центров.

Вероятно, благодаря этой стратегии, Пекин стремится усилить влияние в глобальной экономике. Особенно это актуально на фоне:

ослабления доллара;

и вероятной смены лидера в ФРС (Сейчас им является Джером Пауэлл. Трамп хочет выдвинуть своего кандидата на эту должность – Кевина Уорша, сообщает The Banker).

Нужно понимать, что, чтобы выполнить эти планы, Китаю понадобится провести реальные экономические реформы. Например, Пекин должен упростить доступ к китайскому финансовому рынку и укрепить доверие иностранных инвесторов.

Как изменилась ситуация, относительно доллара?

Курс доллара ощутимо снизился. Трамп отреагировал на такие изменения. Он указал, что это – замечательный результат для американского бизнеса.

Трамп также указал, что имеет возможность манипулировать валютой. Однако пока это не нужно.

Обратите внимание! Впоследствии доллар несколько укрепился. Это, в частности, повлияло на падение золота.