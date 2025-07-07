Репрессии и квоты: как Китай контролирует сектор редкоземельных металлов

Когда в 2010 году в разгар дипломатического конфликта Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию, неформальная и хаотичная внутренняя промышленность через контрабанду свела на нет усилия Пекина. Власти КНР сделали выводы и значительно усилили контроль над сектором.

Как Китай захватывал контроль над редкоземельными металлами

Когда около 15 лет назад Китай начал ужесточать политику в этой сфере, в стране действовали сотни компаний по добыче и переработке. Уже к 2013 году почти всю добычу контролировали десять крупнейших производителей, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сегодня остались только два государственных гиганты: China Rare Earth Group и China Northern Rare Earth Group High-Tech.

Десятилетний процесс консолидации позволил Пекину усилить контроль над отраслью и сократить экологический ущерб, причиненный незаконной и неустойчивой добычей.

Интересно! Ранее нелегальная цепочка держалась на недобросовестных добытчиках, которые поставляли руду на подпольные обогатительные предприятия. Готовая продукция затем маскировалась и вывозилась за границу.

По оценкам, в 2014 году из страны было контрабандой вывезено около 40 тысяч тонн оксидов редкоземельных металлов – это в два раза больше официального объема экспорта.

В то же время производители магнитов не прошли через такую же степень консолидации, как добывающий и перерабатывающий сегменты.

Важно! Чтобы контролировать производителей магнитов, Китай ввел систему отслеживания для сектора и обязал компании предоставлять данные о клиентах и объемах транзакций.

Система квот

Кроме консолидации, Китай использует систему квот на добычу, введенную в 2006 году, для регулирования поставок. Квоты охватывают добычу, выплавку и разделение редкоземельных металлов.

Примечательно! Если квоты ранее получали шесть компаний, то в 2024 году правом на них обладали только две государственные группы.

С 2024 года Китай существенно замедлил рост добычи: общий объем квот увеличился лишь на 5,9% по сравнению с ростом в 21,4% в 2023 году. Аналитики и трейдеры ожидают, что в этом году квоты или останутся на прежнем уровне, или вырастут не более чем на 5% по сравнению с 2024 годом.

Важно! Пекин также ограничивает экспорт технологий: оборудование для добычи и разделения редкоземельных металлов уже давно под запретом. В конце 2023 года запрет был расширен и на технологии, используемые для производства редкоземельных магнитов.