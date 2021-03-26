Технологический магнат Илон Маск прогнозирует, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой. Поднебесная также станет основным рынком сбыта Tesla.

Генеральный директор Tesla и SpaceX видит большое будущее для Китая.

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Я уверен, что будущее Китая будет большим, и Китай скоро станет крупнейшей экономикой мира,

– сказал Илон Маск.

Илон Маск также считает, что в ближайшие 10 лет Китай станет крупнейшим рынком для Tesla.

Мы будем производить больше транспортных средств в Китае, и там у нас будет больше клиентов,

– добавил миллиардер.

Маск также одобрил цели, которые поставил перед собой Китай, в частности уменьшение выбросов углерода на 18% к 2025 году. Китай стремится достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

"Эти цели очень агрессивны. И я думаю, что они замечательные. И я желаю, чтобы эти цели имели больше стран", – сказал бизнесмен.

В 2020 году пятая часть мирового дохода Tesla (а это около 31,5 миллиарда долларов) пришлась на Китай. Сейчас крупнейшим рынком для компании являются США с объемом 15,2 миллиарда долларов, по данным Wall Street Journal.

Прогнозы Илона Маска: смотрите видео

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