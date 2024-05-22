В центре внимания "Закон о микросхемах", который Европейский совет принял в июле 2023 года. Этот проект имеет целью создать условия для развития европейской промышленной базы в области полупроводников, привлечь инвестиции, способствовать исследованиям и инновациям. Еще одна цель – это подготовить Европу к любому будущему кризису, связанной с поставками микросхем.

Стоит внимания Дональд Трамп запустил еще один вариант сбора средств на предвыборную кампанию

ЕС планирует привлечь почти 100 миллиардов евро на микросхемы

В Европейской комиссии ожидают, что этот закон поможет привлечь в производство микросхем в блоке более 100 миллиардов евро (108,41 миллиарда долларов США) частных инвестиций до 2030 года. Соответствующее заявление сделал Томас Скордас на конференции в Антверпене, Бельгия.

К теме! "Закон о микросхемах" – это ответ ЕС на похожие инициативы в США, Китае и Японии. Для примера, США выделили тайваньской компании TSMC более 11 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что этот закон пока предусматривает финансирование в размере 43 миллиардов евро и в значительной степени возлагается на правительства отдельных стран. Кроме того, Европейская комиссия пока утвердила достаточно небольшой объем фактического финансирования.

С другой стороны, две мощные компании заявили о намерении построить заводы в Германии, которые оцениваются в более чем 30 миллиардов евро. Речь идет об Intel и TSMC. Также Европейская комиссия планирует до сентября окончательно согласовать финансирование проектов, которые сфокусированы на исследованиях и разработках в четырех подсекторах индустрии микросхем.

В частности, это грант на 2,5 миллиарда евро для создания передовых чипов в Европе.

Комиссия также планирует выделить средства для европейской дизайнерской платформы, которая позволит компаниям, ученым и стартапам получить доступ к программным инструментам, которые нужны для создания собственных чипов. Дело в том, что большинство передовых производителей микросхем проектируют микросхемы, производят их такие специалисты, как TSMC, Samsung или Intel.