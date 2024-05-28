Какие факторы влияют на рынок нефти

Во время торгов во вторник, 28 мая, ситуация на рынке продолжает оставаться стабильной. Ведь перспектива того, что на встрече ОПЕК+, которая пройдет 2 июня, примут решение о сохранении ограничения объемов поставок нефти и надежды на высокий уровень спроса на топливо в США сбалансировали опасения относительно ужесточения монетарной политики Федерального резерва, согласно данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,12 доллара за баррель (+0,02%)

Контракты WTI торгуются по цене 78,78 доллара за баррель (+1,36%).

Как изменилась стоимость нефти

Июльские контракты на нефть Brent выросли в цене на 17 центов или 0,2% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 83,27 доллара за баррель.

Тогда как сырье West Texas Intermediate прибавила в цене 1,07 доллара или 1,4% с момента закрытия торгов в пятницу, поскольку в США прошли выходные по случаю Дня памяти без заключения сделок. Американская нефть, также известная на рынке как WTI, стоит 78,79 доллара за баррель.

Торги в понедельник, 27 мая, обе марки нефти выросли более чем на 1% на приглушенных торгах из-за государственных праздников в Великобритании и США, поскольку ожидают сильный спрос на топливо из-за начала сезона отпусков и летнего сезона вождения в США.