Отношения между Китаем и Литвой резко ухудшились после того, как последняя решила поддержать Тайвань. В результате, Поднебесная сообщила международным компаниям, что они могут потерять китайский рынок, если не прекратят сотрудничество с литовскими партнерами.

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Китай объявил бойкот Литве

Объем торговли между Литвой и Китаем незначителен, однако в европейской стране размещены производители товаров для корпораций, продающих свой ассортимент в Китай.

Китай направил в транснациональные корпорации сообщения о том, если они будут использовать компоненты и материалы из Литвы, то больше не смогут продавать товары на китайском рынке,

– рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

По его словам, некоторые компании уже разорвали контракты с литовскими партнерами, однако он не уточнил какие именно. Информацию о давлении со стороны Китая также подтвердила Литовская конфедерация промышленников, представляющая тысячи местных компаний.

Китай объявил бойкот Литве / Фото Getty Images

Глава этой организации Видмантас Янулявичюс сообщил, что некоторые транснациональные компании, покупающие товары у поставщиков из Литвы, оказались "под прицелом" Китая. Он добавил, что на этой неделе впервые был зафиксирован случай подобного давления, отметив, что предыдущие угрозы стали реальностью.

Официальная позиция Литвы

Правительство Литвы ведет переговоры с компаниями, оказавшимися в зоне риска из-за действий Китая по поводу возможной финансовой помощи, в частности, кредитов. Кроме того, официальный Вильнюс обратился за поддержкой Европейской комиссии. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в письме к Еврокомиссии отметил, что для того, чтобы сопротивляться Китаю, необходима реакция на уровне Европейского Союза.

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