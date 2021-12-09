В четверг, 9 декабря, стоимость нефти пошла вверх из-за уверенности, что штамм коронавируса омикрон не нанесет удар глобальному экономическому росту даже несмотря на то, что некоторые страны снова начали усиливать коронавирусные ограничения.

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Цены на нефть вернулись к росту

Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 28 центов или на 0,4% до 72,64 доллара за баррель. Что касается черного золота Brent, то цена выросла на 22 цента или на 0,3% до 76,04 доллара за баррель. Рынки также поддержали заявления компаний BioNTech и Pfizer о том, что три дозы вакцины против COVID-19 могут защитить от штамма омикрон.

Однако рыночные достижения были приглушены, ведь правительства начали восстанавливать коронавирусные ограничения с целью предотвращения распространения омикрона. В частности, власти Великобритании приказали людям снова работать из дома, Дания закрывает рестораны, бары и школы, а Китай прекращает групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

Риски для спроса не уменьшились полностью,

– отмечают аналитики ANZ.

Цены на нефть вернулись к росту / Фото Getty Images

Вспышка штамма коронавируса омикрон повлек за собой падение цен на нефть марки Brent на 16% с 25 ноября по 1 декабря 2021 года. Более половины этих потерь удалось компенсировать на этой неделе. Однако аналитики отметили, что дальнейшее восстановление может иметь определенные ограничения, пока не будет больше информации об омикроне. Больше о новом штамме коронавируса читайте по ссылке . Стоимость нефти на момент написания этого материала, согласно Bloomberg , составляет: