Китайские власти преследуют цель до конца текущего года раздать жителям провинции Цзянсу цифровые юани на 700 тысяч долларов. Это инициатива локальных чиновников, которая также представляет собой масштабный план страны по массовому введению цифровой валюты от центрального банка.

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В Китае раздадут цифровые юани на сотни тысяч долларов

Эту провинцию выбрали для раздачи e-CNY из-за проведения там фестиваля шопинга. Следовательно, делают ставку на то, что цифровую валюту будут использовать во время этого мероприятия. Напомним, что в Китае начали тестировать цифровой юань еще весной 2021 года.

Что такое цифровая валюта центрального банка (CBDC) Это цифровая форма наличных фиатных денег (доллар, евро, гривна), которые уже эмитированы центральным банком и являются общедоступным законным платежным средством на территории страны.

Этот проект стартовал еще в июне, однако власти готовятся к проведению "второй волны" раздачи так называемых и красных конвертов. Все, кто примут участие в этом раунде, могут претендовать на получение купонов со скидками на сумму от 30 до 200 юаней. Мол, это должно поощрить горожан принять цифровой юань и изучить его преимущества.

Тратить цифровые юани можно будет в торговом центре Changzhou New Century, в нескольких тематических парках, супермаркетах и универмагах, принимающих платежи в государственном стейблкойне. Интересно, что Китай не единственная страна, введшая цифровую национальную валюту. В частности, одной из первых стран, пошедшей на такой шаг стала Нигерия.