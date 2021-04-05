Китай уверенно движется навстречу диджитализации. В Гонконге запустили пилотную программу тестирования цифрового юаня. Об амбициозных планах Китая – читайте дальше.

Центральный банк Китая позволил избранным жителям особого административного района использовать цифровой юань для трансграничных платежей.

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Смелый эксперимент

В ходе этой кампании, жители Гонконга, часто посещающие город Шэньчжэнь, который находится на границе с особым административным районом и провинцией Гуандун, могут вместо наличных использовать цифровой аналог нацвалюты.

Для этого им необходимо зарегистрировать цифровой кошелек. Дневной лимит составляет 50 тысяч юаней. Виртуальное портмоне можно будет использовать после подтверждения личности на основании разрешения на поездку на материк. В случае отсутствия такого документа, житель Гонконга может использовать свой номер телефона для создания кошелька.

Программа внедрения цифрового юаня является частью пятилетнего плана экономического и социального развития Китая. Эксперимент финансирует Народный банк Китая.

Стоит заметить, что китайский юань уже активно используют в Гонконге, поэтому дополнительный вариант оплаты должен упростить процесс для тех, кому необходимо осуществить трансграничный платеж.

К этому времени использования цифрового юаня ограничивалось только розничными платежами на материковой части Поднебесной. Китай планирует и в дальнейшем активно исследовать и развивать диджитал-аналог национальной валюты.

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Китай тестирует цифровой юань / Фото unsplash

Почему Гонконг?

Город Гонконг не только имеет особый статус в Китае, но до сих пор остается самым большим оффшорным рынком для национальной валюты. В частности, в 2019 году на Гонконг приходилось 44,9% трансграничных платежей и поступлений юаня.

Речь идет о 1,3 триллиона долларов США или 8,83 триллиона юаней. К тому же особый административный район Китая является одним из мощных финансовых центров мира. В будущем китайские политики намерены расширить географию тестирования цифрового юаня.

Речь идет о нескольких регионов, включая район Большой залива район Гуандун - Гонконг - Макао.