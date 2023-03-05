Интересно, что в 2022 году официальный Пекин увеличил расходы на оборону 7,1%. Похожие решения власти Китая принимали и в 2020 – 2021 годах. Тогда на этот сектор выделили на 6,6% и 6,8% больше соответственно.

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Китай планирует увеличить расходы на оборону

В этот раз речь идет об увеличении расходов на оборону. Китая в 2023 году сразу на 7,2%. В общем эта сумма достигнет отметки в 1,56 триллиона юаней или 230 миллиардов долларов США.

Об этом говорится в проекте, обнародованном Министерством финансов. В то же время в еще одном отчете о работе китайского правительства премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что официальный Пекин и дальше должен следовать независимой мирной внешней политике.

Кроме того, в этом документе не упоминалась полномасштабная война России против Украины. Вместо этого выделить следующие моменты:

Призыв к более решительным шагам против независимости Тайваня. Напомним, что Китай считает этот остров частью своей территории;

В то же время в отчете подчеркнули, что следует придерживаться призыва официального Пекина относительно "мирного воссоединения".

В начале 2022 года вопрос о независимости Тайваня даже привел к серьезному ухудшению отношений между Литвой и Китаем. Все потому, что официальный Вильнюс позволил Тайваню открыть де-факто свое посольство.