Цікаво, що у 2022 році офіційний Пекін збільшив витрати на оборону на 7,1%. Схожі рішення влада Китаю ухвалювала й у 2020 – 2021 роках. Тоді на цей сектор виділили на 6,6% та 6,8% більше відповідно.

Варте уваги Як зберегти та примножити свої фінанси під час кризи: деталі та поради від експертки

Китай планує збільшити витрати на оборону

Цього разу йдеться про збільшення витрат на оборону Китаю у 2023 році відразу на 7,2%. Загалом ця сума сягне позначки у 1,56 трильйона юанів або 230 мільярдів доларів США.

Про це йдеться у проєкті, який оприлюднило Міністерство фінансів. Водночас у ще одному звіті про роботу китайського уряду прем'єр Держради Китаю Лі Кецян заявив, що офіційний Пекін й надалі має слідувати незалежній мирній зовнішній політиці.

Крім того, у цьому документі не згадували повномасштабну війну Росії проти України. Натомість виділити наступні моменти:

Заклик до більш рішучих кроків проти незалежності Тайваню. Нагадаємо, що Китай вважає цей острів часткою своєї території;

Водночас у звіті підкреслили, що варто дотримуватися заклику офіційного Пекіна щодо "мирного возз'єднання".

На початку 2022 року питання щодо незалежності Тайваню навіть призвело до серйозного погіршення відносин між Литвою та Китаєм. Усе через те, що офіційний Вільнюс дозволив Тайваню відкрити де-факто своє посольство.