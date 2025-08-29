Соответствует интересам обеих стран: в Китае заявили об укреплении связей с Индией
- Китай и Индия стремятся укрепить свои отношения путем стабилизации после встречи Си Цзиньпина и Нарендры Моди, в частности через урегулирование пограничных споров и возобновление институционального диалога.
- Напряженность между Индией и США растет из-за повышения пошлин на индийский импорт, тогда как Индия ищет альтернативные дипломатические связи, включая увеличение импорта российской нефти.
Китай заявил, что укрепление отношений с Индией отвечает интересам обеих стран. Там добавили, что стороны принимают меры для их устойчивой стабилизации после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в прошлом году.
Как сближаются Индия и Китай?
В марте Пекин делал неформальные попытки выйти на контакт с Нью-Дели, чтобы изучить возможности для улучшения отношений, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника в индийской столице, знакомого с ситуацией, Си Цзиньпин направил письмо президенту Индии Драупади Мурму, выразив обеспокоенность по поводу соглашений США, которые могут нанести ущерб интересам Китая.
В МИД КНР отметили, что встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди в Казани (Россия) в октябре прошлого года дала импульс восстановлению отношений.
Компетентные структуры Китая и Индии добросовестно реализуют достигнутый лидерами консенсус, способствуют восстановлению институционального диалога и проводят регулярные обмены,
– говорится в заявлении.
С тех пор сближение Пекина и Нью-Дели ускорилось: стороны начали принимать меры для урегулирования пограничного противостояния, а Моди в эти выходные впервые за семь лет посетил Китай.
Важно! Обе страны ощутили последствия торговой войны, начатой бывшим президентом США Дональдом Трампом: на этой неделе Индия ввела 50-процентные пошлины на часть экспорта в США.
Китай готов вместе с Индией развивать двусторонние отношения, исходя из стратегической и долгосрочной перспективы,
– подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.
Ожидается, что Моди проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, посвященного вопросам экономики и безопасности, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Что происходит между США Индией и Китаем?
На фоне обострения отношений между Индией и США, вызванного решением американской администрации ввести высокие пошлины на индийский импорт, премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится к важному визиту в Китай. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот шаг рассматривается как попытка Индии наладить альтернативные дипломатические связи и сбалансировать внешнюю политику.
Непосредственной причиной напряженности с Вашингтоном стало решение США ввести пошлины на индийские товары. Эта мера была вызвана недовольством американской стороны экономической политикой Индии, в частности ее массовыми закупками российской нефти и оружия.
Одновременно Индия и Китай демонстрируют желание улучшить взаимоотношения. Во время визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию (первого за три года) прозвучали призывы рассматривать друг друга как партнеров, а не противников. Китай также заверил Индию в поставках важных ресурсов, таких как удобрения и редкоземельные минералы.
Несмотря на давление со стороны США, Индия не только не собирается отказываться от российской нефти, но и планирует значительно увеличить ее импорт в сентябре (на 10-20% по сравнению с августом). Это решение объясняется тем, что российские производители, из-за повреждения своих НПЗ, вынуждены продавать нефть по сниженным ценам, что делает ее очень привлекательной для индийских перерабатывающих предприятий.