Китай заявив, що зміцнення відносин з Індією відповідає інтересам обох країн. Там додали, що сторони вживають заходів для їх стійкої стабілізації після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді минулого року.

Як зближуються Індія та Китай?

У березні Пекін робив неформальні спроби вийти на контакт з Нью-Делі, щоб вивчити можливості для поліпшення відносин, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними джерела в індійській столиці, знайомого з ситуацією, Сі Цзіньпін направив листа президенту Індії Драупаді Мурму, висловивши стурбованість з приводу угод США, які можуть завдати шкоди інтересам Китаю.

У МЗС КНР зазначили, що зустріч Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді в Казані (Росія) в жовтні минулого року дала імпульс відновленню відносин.

Компетентні структури Китаю та Індії сумлінно реалізують досягнутий лідерами консенсус, сприяють відновленню інституційного діалогу і проводять регулярні обміни,

– йдеться в заяві.

З того часу зближення Пекіна і Нью-Делі прискорилося: сторони почали вживати заходів для врегулювання прикордонного протистояння, а Моді цими вихідними вперше за сім років відвідав Китай.

Важливо! Обидві країни відчули наслідки торговельної війни, розпочатої колишнім президентом США Дональдом Трампом: цього тижня Індія ввела 50-відсоткові мита на частину експорту до США.

Китай готовий разом з Індією розвивати двосторонні відносини, виходячи зі стратегічної та довгострокової перспективи,

– підкреслили у зовнішньополітичному відомстві КНР.

Очікується, що Моді проведе двосторонні переговори з Сі Цзіньпіном в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, присвяченого питанням економіки та безпеки, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Що відбувається між США Індією і Китаєм?