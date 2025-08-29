Відповідає інтересам обох країн: у Китаї заявили про укріплення зв'язків з Індією
- Китай і Індія прагнуть зміцнити свої відносини шляхом стабілізації після зустрічі Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді, зокрема через врегулювання прикордонних суперечок і відновлення інституційного діалогу.
- Напруженість між Індією і США зростає через підвищення мит на індійський імпорт, тоді як Індія шукає альтернативні дипломатичні зв'язки, включаючи збільшення імпорту російської нафти.
Китай заявив, що зміцнення відносин з Індією відповідає інтересам обох країн. Там додали, що сторони вживають заходів для їх стійкої стабілізації після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді минулого року.
Як зближуються Індія та Китай?
У березні Пекін робив неформальні спроби вийти на контакт з Нью-Делі, щоб вивчити можливості для поліпшення відносин, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
За даними джерела в індійській столиці, знайомого з ситуацією, Сі Цзіньпін направив листа президенту Індії Драупаді Мурму, висловивши стурбованість з приводу угод США, які можуть завдати шкоди інтересам Китаю.
У МЗС КНР зазначили, що зустріч Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді в Казані (Росія) в жовтні минулого року дала імпульс відновленню відносин.
Компетентні структури Китаю та Індії сумлінно реалізують досягнутий лідерами консенсус, сприяють відновленню інституційного діалогу і проводять регулярні обміни,
– йдеться в заяві.
З того часу зближення Пекіна і Нью-Делі прискорилося: сторони почали вживати заходів для врегулювання прикордонного протистояння, а Моді цими вихідними вперше за сім років відвідав Китай.
Важливо! Обидві країни відчули наслідки торговельної війни, розпочатої колишнім президентом США Дональдом Трампом: цього тижня Індія ввела 50-відсоткові мита на частину експорту до США.
Китай готовий разом з Індією розвивати двосторонні відносини, виходячи зі стратегічної та довгострокової перспективи,
– підкреслили у зовнішньополітичному відомстві КНР.
Очікується, що Моді проведе двосторонні переговори з Сі Цзіньпіном в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, присвяченого питанням економіки та безпеки, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.
Що відбувається між США Індією і Китаєм?
На тлі загострення відносин між Індією та США, спричиненого рішенням американської адміністрації запровадити високі мита на індійський імпорт, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді готується до важливого візиту до Китаю. Він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цей крок розглядається як спроба Індії налагодити альтернативні дипломатичні зв'язки та збалансувати зовнішню політику.
Безпосередньою причиною напруженості з Вашингтоном стало рішення США ввести мита на індійські товари. Цей захід був спричинений незадоволенням американської сторони економічною політикою Індії, зокрема її масовими закупівлями російської нафти та зброї.
Одночасно Індія та Китай демонструють бажання покращити взаємини. Під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Індії (першого за три роки) пролунали заклики розглядати один одного як партнерів, а не противників. Китай також запевнив Індію у постачаннях важливих ресурсів, таких як добрива та рідкісноземельні мінерали.
Попри тиск з боку США, Індія не лише не збирається відмовлятися від російської нафти, але й планує значно збільшити її імпорт у вересні (на 10-20% порівняно з серпнем). Це рішення пояснюється тим, що російські виробники, через пошкодження своїх НПЗ, змушені продавати нафту за зниженими цінами, що робить її дуже привабливою для індійських переробних підприємств.