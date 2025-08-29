Укр Рус
Відповідає інтересам обох країн: у Китаї заявили про укріплення зв'язків з Індією
29 серпня, 14:00
Відповідає інтересам обох країн: у Китаї заявили про укріплення зв'язків з Індією

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Китай і Індія прагнуть зміцнити свої відносини шляхом стабілізації після зустрічі Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді, зокрема через врегулювання прикордонних суперечок і відновлення інституційного діалогу.
  • Напруженість між Індією і США зростає через підвищення мит на індійський імпорт, тоді як Індія шукає альтернативні дипломатичні зв'язки, включаючи збільшення імпорту російської нафти.

Китай заявив, що зміцнення відносин з Індією відповідає інтересам обох країн. Там додали, що сторони вживають заходів для їх стійкої стабілізації після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді минулого року.

Як зближуються Індія та Китай?

У березні Пекін робив неформальні спроби вийти на контакт з Нью-Делі, щоб вивчити можливості для поліпшення відносин, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними джерела в індійській столиці, знайомого з ситуацією, Сі Цзіньпін направив листа президенту Індії Драупаді Мурму, висловивши стурбованість з приводу угод США, які можуть завдати шкоди інтересам Китаю.

У МЗС КНР зазначили, що зустріч Сі Цзіньпіна і Нарендри Моді в Казані (Росія) в жовтні минулого року дала імпульс відновленню відносин.

Компетентні структури Китаю та Індії сумлінно реалізують досягнутий лідерами консенсус, сприяють відновленню інституційного діалогу і проводять регулярні обміни, 
– йдеться в заяві.

З того часу зближення Пекіна і Нью-Делі прискорилося: сторони почали вживати заходів для врегулювання прикордонного протистояння, а Моді цими вихідними вперше за сім років відвідав Китай. 

Важливо! Обидві країни відчули наслідки торговельної війни, розпочатої колишнім президентом США Дональдом Трампом: цього тижня Індія ввела 50-відсоткові мита на частину експорту до США.

Китай готовий разом з Індією розвивати двосторонні відносини, виходячи зі стратегічної та довгострокової перспективи, 
– підкреслили у зовнішньополітичному відомстві КНР.

Очікується, що Моді проведе двосторонні переговори з Сі Цзіньпіном в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва, присвяченого питанням економіки та безпеки, який пройде в Тяньцзіні з 31 серпня по 1 вересня.

Що відбувається між США Індією і Китаєм?

  • На тлі загострення відносин між Індією та США, спричиненого рішенням американської адміністрації запровадити високі мита на індійський імпорт, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді готується до важливого візиту до Китаю. Він візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цей крок розглядається як спроба Індії налагодити альтернативні дипломатичні зв'язки та збалансувати зовнішню політику.

  • Безпосередньою причиною напруженості з Вашингтоном стало рішення США ввести мита на індійські товари. Цей захід був спричинений незадоволенням американської сторони економічною політикою Індії, зокрема її масовими закупівлями російської нафти та зброї.

  • Одночасно Індія та Китай демонструють бажання покращити взаємини. Під час візиту міністра закордонних справ Китаю Ван І до Індії (першого за три роки) пролунали заклики розглядати один одного як партнерів, а не противників. Китай також запевнив Індію у постачаннях важливих ресурсів, таких як добрива та рідкісноземельні мінерали.

  • Попри тиск з боку США, Індія не лише не збирається відмовлятися від російської нафти, але й планує значно збільшити її імпорт у вересні (на 10-20% порівняно з серпнем). Це рішення пояснюється тим, що російські виробники, через пошкодження своїх НПЗ, змушені продавати нафту за зниженими цінами, що робить її дуже привабливою для індійських переробних підприємств.