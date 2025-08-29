Как сближаются Индия и Китай?

В марте Пекин делал неформальные попытки выйти на контакт с Нью-Дели, чтобы изучить возможности для улучшения отношений, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника в индийской столице, знакомого с ситуацией, Си Цзиньпин направил письмо президенту Индии Драупади Мурму, выразив обеспокоенность по поводу соглашений США, которые могут нанести ущерб интересам Китая.

В МИД КНР отметили, что встреча Си Цзиньпина и Нарендры Моди в Казани (Россия) в октябре прошлого года дала импульс восстановлению отношений.

Компетентные структуры Китая и Индии добросовестно реализуют достигнутый лидерами консенсус, способствуют восстановлению институционального диалога и проводят регулярные обмены,

– говорится в заявлении.

С тех пор сближение Пекина и Нью-Дели ускорилось: стороны начали принимать меры для урегулирования пограничного противостояния, а Моди в эти выходные впервые за семь лет посетил Китай.

Важно! Обе страны ощутили последствия торговой войны, начатой бывшим президентом США Дональдом Трампом: на этой неделе Индия ввела 50-процентные пошлины на часть экспорта в США.

Китай готов вместе с Индией развивать двусторонние отношения, исходя из стратегической и долгосрочной перспективы,

– подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Ожидается, что Моди проведет двусторонние переговоры с Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, посвященного вопросам экономики и безопасности, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

