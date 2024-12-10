Что происходит на мировом рынке нефти

Во вторник, 10 декабря, на рынке нефти зафиксировали изменение динамики. Цены на нефть снова начали падать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что опасения относительно последствий краха режима Башара Асада в Сирии ослабли. В то же время рынок нефти получил поддержку от Китая. Власти страны планируют ввести дополнительные экономические стимулы, что может повысить спрос на нефть со стороны крупнейшего мирового покупателя сырья.

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Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 32 цента или на 0,4%. Сырье торгуется с ценой на уровне 71,82 доллара за баррель. Американское сырье WTI зафиксировала спад на 37 центов или на 0,5%. Фьючерсы на нефть стоят 68 долларов за баррель.

К теме! Обе марки нефти предыдущий торговый день завершили с ростом более чем на 1%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: