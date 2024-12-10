Що відбувається на світовому ринку нафти

У вівторок, 10 грудня, на ринку нафти зафіксували зміну динаміки. Ціни на нафту знову почали падати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що побоювання щодо наслідків краху режиму Башара Асада в Сирії ослабли. Водночас ринок нафти отримав підтримку від Китаю. Влада країни планує запровадити додаткові економічні стимули, що може підвищити попит на нафту з боку найбільшого світового покупця сировини.

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Скільки коштує барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 32 центи або на 0,4%. Сировина торгується з ціною на рівні 71,82 долара за барель. Американська сировина WTI зафіксувала спад на 37 центів або на 0,5%. Ф'ючерси на нафту коштують 68 доларів за барель.

До теми! Обидві марки нафти попередній торговий день завершили зі зростанням на понад 1%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: