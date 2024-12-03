Обмен долларов старого образца

Как правило, в Украине "старыми" называют доллары, которые выпустили в 1996 году. Для этого даже есть объяснение. Мол, дальше банкноты печатали с обновленным дизайном и элементами защиты, информирует 24 Канал.

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В то же время в НБУ отметили, что в Украине действительны все доллары, которые выпустили с 1914 года. Купюры американской валюты обязаны принимать все банки и обменники. При этом ни год выпуска, ни номинал банкноты не влияют на курс.

Однако банкноты должны пройти проверку на подлинность и быть в надлежащем для обмена состоянии (без признаков значительного износа и/или повреждений). Эти условия будут актуальными и в 2025 году.

Также напомним, что с 2026 года центральный банк США планирует начать процедуру обновления банкнот долларов США. Для начала планируют обновить дизайн купюр номиналом 10 долларов. В общем этот проект будет продолжаться до 2024 года.