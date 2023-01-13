Оценивают в миллиарды: центробанк Китая впервые обнародовал данные об обращении цифрового юаня

Цифровые активы в последние годы находятся у центров внимания всего мира. Ведь это инструмент, который может изменить финансовую систему во всем мире. Поэтому многие государства и центробанки активно изучают этот вопрос.

В этот перечень входит Китай, который сегодня является второй экономикой мира. Центральный банк этой страны впервые добавил данные об электронном юане к отчетам о денежном обращении.

Актуально Нефть в приоритете Китай анонсировал амбициозные планы, которые каждый может использовать

Центробанк Китая о цифровом юане

В частности, Народный банк Китая обнародовал данные о количестве e-CNY в обращении. Согласно последним подсчетам, объем цифровой валюты составляет 0,13% от общих резервов центрального банка Эту часть оценивают в 2 миллиарда долларов или 13,6 миллиарда юаней.

Китайский регулятор подчеркнул, что данные о цифровом юане, полностью контролируемом государством, почти не повлияли на общий отчет из-за незначительных объемов этого актива. В целом, проектом по тестированию цифровой национальной валюты в Поднебесной начали еще в 2020 году. Эту программу переводили в четырех крупных городах. Речь идет о:

Шэньчжэнь;

Сучжоу;

Чэнду;

Сюнань.

Интересно, что подготовка к запуску пилотного проекта продолжалась с 2014 года. В программу привлекли как обычных жителей страны, так и мощные иностранные компании. Участвующим в проекте гражданам Китая выделяли 200 цифровых юаней.

В то же время, цифровой юань заинтересовал США. Администрация действующего президента Джозефа Байдена в 2021 году заявила об усиление контроля над этим проектом. Кроме того, сразу ряд регуляторов активизировали свои усилия, чтобы понять последствия планов Китая. Например, они стремятся выяснить, что будет способствовать цифровой юань обхода американских санкций.