Китай предпринимает решительные шаги на пути к внедрению цифрового юаня. Поэтому, официальный представитель Банка Японии рассказал, грозит ли это статусу доллара в мире, и планирует ли Токио присоединяться к этому тренду.

После запуска пробной версии цифрового юаня Народный банк Китая максимально приблизился к тому, чтобы стать первым центробанком в мире, который запустит виртуальный аналог бумажных денег.

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Цифровая эра

Китай работает над виртуальным юанем с 2014 года. Это привлекало повышенное внимание со стороны иностранных центральных банков и политиков. Кроме того, стремительное распространение криптовалюта и их очевидный успех в течение последних лет свидетельствуют о том, что на арене появились реальные конкуренты для наличности. К тому же виртуальные деньги имеют все шансы кардинально изменить глобальный финансовый рынок.

Пандемия коронавируса только ускорила темпы перехода к безналичной системы платежей. Эта тенденция повлияла даже на Японию, где подавляющее большинство до сих пор использует банкноты и монет для финансовых операций.

Недавно стало известно, что администрация Джозефа Байдена усилит контроль за продвижением Китая на пути к созданию полноценной цифровой валюты. В США опасаются, что официальный Пекин, таким образом, попытается забрать у доллара звание лидера на глобальном финансовом рынке. Несмотря на это в Японии считают, что американский доллар и в дальнейшем будет оставаться главной резервной валютой мира.

Резервная валюта – это общепризнанная в мире валюта, которая используется для создания в Центральных банках других стран резерва денежных средств с целью осуществления международных расчетов.

Статус доллара, как главной резервной валюты мира, не изменится так легко. Фактически, преимущество доллара может вырасти, если США пойдут по пути диджитализации,

– сказал Казусиге Камияма, глава отдела платежных систем Банка Японии.

Путь Японии

Япония вполне заслуженно является одной из передовых стран в мире технологий. Камияма заметил, что у центробанка пока нет конкретных планов по поводу пробного тестирования цифровой нацвалюты. Кроме того, он возразил, что Япония отстает в изучении цифровой валюты.

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На прошлой неделе японский регулятор начал первую фазу собственных технических экспериментов с цифровыми валютами. Банк Японии также участвует в соответствующих групповых исследованиях с Банком международных расчетов и шестью основными центральными регуляторами, включая Федеральный резерв и Европейский центральный банк. В октябре представители этой группы отметили, что введение виртуальных валют не должно стать причиной подрыва стабильности финансовой системы.

Вряд ли хотя бы одна цифровая валюта от центрального банка завоюет мир, пока все будут работать над улучшением своих платежных систем,

– заметил Камияма.