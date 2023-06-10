Последние изменения на рынке нефти

Во время последней торговой сессии за неделю, 9 июня, стоимость нефти Brent колебалась на уровне 74,79 доллара за баррель. Сырье подешевело на 1,17 доллара или 1,5%.

Интересно США усиливают давление на рынок криптовалют: как это может изменить отрасль

Параллельно фьючерсы на West Texas Intermediate упали в цене на 1,12 доллара или 1,6%. Американский бренд нефти завершил день с ценой на уровне 70,17 доллара за баррель, сообщает Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти марки Brent стоит 74,79 доллара за баррель (-1,54%);

за баррель (-1,54%); Бренд WTI торгуется на уровне 70,71 доллара за баррель (-1,57%).

Что влияет на цены

На рынке нефти зафиксировали второй недельный спад подряд. Лишь в пятницу сырье подешевело в среднем больше, чем более чем на доллар. Дело в том, что крупнейший импортер нефти в мире отчитывается об экономических данных, которые не оправдывают ожиданий. Речь идет о Китае.

Благодаря этому усилились опасения по поводу уровня спроса на рынке. Напомним, что днем ранее цены на нефть упали более чем на 3 доллара на фоне новостей о неизбежности ядерного соглашения между США и Ираном. В случае реализации этого сценария на рынке вырастет объем предложения. Reuters.

Напомним, что глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль прокомментировал последние изменения на рынке нефти и выделил главный фактор влияния на цены.